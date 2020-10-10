انفجار أنبوب غاز ببناية جنوبي الجزائر يقتل 4 أشخاص ويصيب 8 آخرين

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، اليوم السبت، مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار أنبوب غاز داخل بناية بولاية البيض، جنوبي الجزائر.

وقالت الحماية المدنية في بيان، اليوم السبت، إن "الحصلية الأولية في انفجار أنبوب غاز تسبب في انهيار بناية بولاية البيض جنوب البلاد هي 4 قتلى و8 مصابين".

🚨🚨#هــــــــــام l #البيض

الحماية المدنية: 4 قتلى بعد انفجار بمنطقة الرقاصة في البيض



الحماية المدنية: الانفجار وقع على الساعة 13:40 دقيقة



الحماية المدنية: الانفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ



الحماية المدنية: 4 أشخاص آخرين أصيبوا بحروق وجروح pic.twitter.com/WIzUIM0xNX — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 10, 2020

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وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أنه تم انتشال 4 قتلى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.

وأشارت إلى أن الانفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ. كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.