انفجار أنبوب غاز ببناية جنوبي الجزائر يقتل 4 أشخاص ويصيب 8 آخرين

وقالت الحماية المدنية في بيان، اليوم السبت، إن "الحصلية الأولية في انفجار أنبوب غاز تسبب في انهيار بناية بولاية البيض جنوب البلاد هي 4 قتلى و8 مصابين".
🚨🚨#هــــــــــام l #البيض— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 10, 2020
الحماية المدنية: 4 قتلى بعد انفجار بمنطقة الرقاصة في البيض
الحماية المدنية: الانفجار وقع على الساعة 13:40 دقيقة
الحماية المدنية: الانفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ
الحماية المدنية: 4 أشخاص آخرين أصيبوا بحروق وجروح pic.twitter.com/WIzUIM0xNX
وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أنه تم انتشال 4 قتلى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.
وأشارت إلى أن الانفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ. كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.
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