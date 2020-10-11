القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل قائد ميداني من جماعة "أنصار الله" في تعز

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل قائد ميداني في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف مدفعي خلال مواجهات في محافظة تَعِز جنوب غربي البلاد.

القاهرة– سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة على موقعها، إنها "رصدت تحركات المدعو (الكَرار) قائد الحوثيين في محور جبهة مقبَنة التي تشمل البَرح والكَدحة والقُحيَفة وقطاع حَيْس والمعَافِر في الساحل الغربي".

وأضافت أن "مدفعية اللواء الـ 14 عمالقة وجهت ضربات مركزة نحو الهدف، أسفرت عن مقتل القيادي المدعو الكَرار وعدد من مرافقيه، والمسؤول الثقافي للمحور يدعى (أبو علي) الذي ينتمي لمنطقة مَران في محافظة صَعدة (الحدودية مع السعودية)".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة كسروا زحفاً للجيش اليمني باتجاه وادي صَالة والتشريفات وعُصيفرة شرق مدينة تَعِز استمر لساعات.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري في الجماعة، قوله إن "مواجهات دارت خلال التصدي للزحف استمرت ساعات، أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المهاجمين شرق مدينة تَعِز".

وأشارت إلى مقتل طفل وإصابة رجل ونجله جراء قصف مدفعي، اتهمت الجيش اليمني بتنفيذه على مدرسة 22 مايو في مديرية صَالة بمدينة تَعِز.