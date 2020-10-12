"مرعبة"... قائد الطائرة الملكية السعودية يكشف كواليس رحلة یاسر عرفات الشھیرة

كشف فيصل صديقي، قائد الطائرة الملكية الخاصة، التي أخذت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رحلته الشهيرة التي أفسدت مفاوضات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لحل القضية الفلسطينية.

وقال صديقي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الرحلة كانت طويلة ومتعبة للغاية، إضافة إلى أنها كانت مرعبة نظرا لأن الطائرة تحمل رئيسا يرافقه الكثير من الحراس الذين تسببوا في حالة من التوتر بالكثير من الأسئلة".

وأوضح فيصل أن "الرحلة أخذت 10 أيام وبدأت محطاتها من العريش، ومرت بالدول الأتية: المغرب، السنغال، والبرازيل، وكلومبيا ونيويورك لمقابلة كلينتون، ومن ثم طلب أن يودع الطلبة الفلسطنين في بوسطن"، ثم طلب رؤية عائلته فذهب إلى باريس، ومن ثم انطلق إلى القاهرة لمقابلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حتى وصل في النهاية إلى العريش ومنها إلى جدة مرة أخرى".

وكان رئيس الاستخبارات السعودية السابق، بندر بن سلطان، كشف جانبا من المناقشات التي جرت بين القيادات الفلسطينية والسعودية من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال بندر بن سلطان في تصريحات لشبكة "العربية" السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، إن "القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي لأي محادثات سعودية أمريكية". وأكد أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، أن "المملكة في عهد الملك فهد حصلت على مبادرة من الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، وعندما علم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات رقص فرحا وقال تحررت فلسطين، ثم اقترض طائرتي ليطلع باقي القيادات الفلسطينية، واختفى شهرا ذهب خلاله إلى كوريا الشمالية وعاد بعدما سحب الأمريكان عرضهم".

وأوضح سفير المملكة السابق في الولايات المتحدة، أن "القضية الفلسطينية ظلت تعاني من إهدار وضياع للفرص من جانب القيادات الفلسطينية"، رغم ذلك لم يتحدث أي مسؤول سعودي عما كانت تفعله قيادات فلسطين خدمة للشعب الفلسطيني".