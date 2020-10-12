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    عبر الإنتربول... الكويت تسلم القاهرة 3 منتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمون"

    © AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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    سلمت السلطات الكويتية 3 مصريين مقيمين في البلاد إلى الإنتربول تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات المصرية.

    وذكرت قناة "العربية" أن المصريين الثلاثة متورطين في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر، بأن "هؤلاء المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان ويقيمون في منطقة الفروانية وأطلقوا حملة مكثَفة مؤخرا لتحريض المصريين على الفوضى والخروج عن النظام والتظاهر ضد الحكومة خلال الأيام الماضية".

    ​ويأتي ذلك ضمن التنسيق بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.

    وكانت الكويت أعلنت، في يوليو من العام الماضي، ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

    كما كشفت التحقيقات في حينه أن المتهمين يشكلون خلية ضمن خلايا أخرى في الكويت، ترتبط بجماعة الإخوان في مصر، ويمارسون أنشطة اقتصادية، لتمول لاحقا عبر عائداتها عمليات إرهابية في مصر. واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن، استهدفت تقويض الأمن.

    إلى ذلك، تبين أنهم يعملون بسوق النقد الأجنبي، ويوجهون المصريين العاملين بالخارج، لا سيما في الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، تنفيذاً لتكليفات الجماعة.

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    الكلمات الدلالية:
    الإخوان المسلمون, مصر, الكويت
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