إصابة 4 أشخاص بسبب انهيار جزء من "بوابة المفرق" في الأردن

قال محافظ المفرق الأردنية ياسر العدوان، اليوم الاثنين، إن بوابة قيد الإنشاء على مدخل المفرق على طريق رحاب حصل فيها انهيار؛ مما أدى إلى إصابة 4 عمال.

وبين العدوان أنه نتج عن الانهيار 4 إصابات لعمال، منها واحدة متوسطة، و3 إصابات طفيفة، وأكد أنه سيتم استدعاء المقاول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.

اصابة (4) اشخاص بسبب انهيار جزء من "بوابة المفرق" قيد الانشاء

وتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة

رئيس بلدية #المفرق :البلدية مهمتها طرح العطاء على الشركة المنفذة للمشروع والذين تبين خلال تنفيذ الصبة اليوم بوجود أخطاء من قبل المتعهد وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني#عاجل #الأردن #الأردن_اولا pic.twitter.com/6VwXmg6Kqt — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 12, 2020

​كما نشر الحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على تويتر صورا لمكان الحادث معلقا: "البلدية مهمتها طرح العطاء على الشركة المنفذة للمشروع والذي تبين خلال تنفيذ الصبة اليوم بوجود أخطاء من قبل المتعهد وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني".