إصابة 4 أشخاص بسبب انهيار جزء من "بوابة المفرق" في الأردن

وبين العدوان أنه نتج عن الانهيار 4 إصابات لعمال، منها واحدة متوسطة، و3 إصابات طفيفة، وأكد أنه سيتم استدعاء المقاول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.
اصابة (4) اشخاص بسبب انهيار جزء من "بوابة المفرق" قيد الانشاء— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 12, 2020
وتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة
رئيس بلدية #المفرق :البلدية مهمتها طرح العطاء على الشركة المنفذة للمشروع والذين تبين خلال تنفيذ الصبة اليوم بوجود أخطاء من قبل المتعهد وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني#عاجل #الأردن #الأردن_اولا pic.twitter.com/6VwXmg6Kqt
كما نشر الحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على تويتر صورا لمكان الحادث معلقا: "البلدية مهمتها طرح العطاء على الشركة المنفذة للمشروع والذي تبين خلال تنفيذ الصبة اليوم بوجود أخطاء من قبل المتعهد وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني".
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