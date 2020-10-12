الجيش الأمريكي يبدأ إنشاء قاعدة جديدة في ريف دير الزور السورية

باشر الجيش الأمريكي بناء قاعدة عسكرية جديدة في بادية بلدة (الباغوز) بريف دير الزور الجنوب الشرقي، لتكون هذه القاعدة هي الرابعة له في هذه المحافظة، والتاسعة شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بريف دير الزور، بأن الجيش الأمريكي، بدأ منذ أيام بإنشاء قاعدة عسكرية له في بادية الباغوز على الحدود (السورية- العراقية)، مقابلة لمواقع سيطرة الجيش العربي السوري في الضفة الغربية لنهر الفرات.

وتابعت المصادر أن الخطوات الأولى في إنشاء القاعدة غير الشرعية، كانت بتجهيز مهبط مروحيات بغية تأمين اللوازم اللوجستية للقاعدة.

وأضافت المصادر أن الجيش الأمريكي قام اليوم الاثنين (12 تشرين الثاني/ أكتوبر)، بنشر مجموعات من مسلحي تنظيم "قسد" الخاضع له على عدد من النقاط بمحيط القاعدة التي يجري تجهيزها لحمايتها.

يشار أن الجيش الأمريكي يتمركز في ثلاث قواعد غير شرعية بمحافظة دير الزور وتحديداً بالقرب من حقول النفط والغاز، قاعدة حقل العمر النفطي ومعمل غاز " كونيكو"، وفي منطقة الجزرات عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.

وفي منحى أخر، أكدت مصادر عشائرية في ريف دير الزور لـ "سبوتنيك" استمرار جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له بتنظيم "قسد" لليوم الثالث على التوالي، بحملة اعتقالات ومداهمات على بيوت المدنيين في بلدات ذيبان والحوايج والبصيرة ومدينة الشحيل التي تعتبر معقل قبيلة العكيدات العربية، حيث تجاوز عدد المعتقلين 50 شخصا.

وأضافت المصادر بأن حملة الاعتقالات تتزامن مع حملة كبيرة للجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له، بمصادرة الدراجات النارية، مع حالة استياء شعبي كبير ضد هذه الممارسات.