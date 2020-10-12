البابا تواضروس يعلق على فيديو "ذبح أطفال على طريقة داعش" داخل كنيسة

علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على المقطع المصور المتداول لقيام مجموعة من الأطفال بتمثيل مشهد ذبح على طريقة تنظيم داعش الإرهابي داخل كنيسة.

وقال البابا في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "أنا لا أعرف حتى الآن مصدر هذا الفيديو وفي أي كنيسة تم تصويره".

وتابع: "هذا أمر مرفوض تمامًا، ويجب مساءلة من صوّره".

اقصى حاجة كنا بنلعبها زمان عريس وعروسة أو مدرسة عاملة اخواتها تلاميذ...أما هذه اللعبة فقد قشعرت بدني pic.twitter.com/AlIjkpLVps — السو (حفظها الله) ⁦ 🇪🇬 (@sotaita7sabo) October 11, 2020

​وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا لأطفال داخل كنيسة يؤدون تمثيلا يجسد قصة ذبح مجموعة من العمال المصريين المسيحين في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، في ليبيا فبراير 2015.

وفي المقطع يظهر الأطفال يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها الضحايا وقت إعدامهم، ويسيرون في طابور مؤدي إلى الهيكل، وخلف كل واحد منهم شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش، ويمسكون في أيديهم مجسدات للخناجر، ويقوم هولاء بتمثيل ذبح الأطفال، فيقع الأطفال على الأرض ثم يأتي كاهن ويلبس كل طفل تاج، بينما تقوم أسر الأطفال بتصويرهم فيديو احتفاءً بهم.