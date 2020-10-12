السديس يطلق خطة موسم الزيارة للروضة الشريفة

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" الاثنين.

وأضاف السديس أن الخطة عملت على تحقيق منظومة خدمات متميزة وزادت جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

وأشار السديس إلى أنها تضمنت تأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلبات واحتياجات.