تفاهم بشأن إنتاج وتصدير النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق

اقترح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان، مشيرا إلى وجود تفاهمات بين حكومتي المركز والإقليم بشأن السياسة النفطية.

وقال الوزير عبد الجبار في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء: "إن توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل إلى صيغة حلول دستورية للخلافات، بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم".

وأضاف أنه قدم مقترحا لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم، وترتبط فنيا وإداريا برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين

وأشار الوزير العراقي إلى أن هناك تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور".

الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.

وتابع أن "الإقليم يمتلك الروح الإيجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية في الإقليم وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية".