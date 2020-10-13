تسجيل
12:28 GMT13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير خارجية الأردن ‎أيمن الصفدي ووزير خارجية العراق ‎فؤاد حسين

    شكري يطلع وزيري خارجية الأردن والعراق على تطورات أزمة "سد النهضة"

    © Sputnik
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820455_0:45:1201:720_1200x675_80_0_0_7de7c32add61e1704b7057be12275af0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010131046820531-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/

    قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن "التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن من أجل مصالح شعوب الدول الثلاث".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
    © AP Photo / Uncredited
    الإعلان عن مشروع خط بري يربط بين العراق ومصر... هذه تفاصيله
    وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي في القاهرة، أن "التوافق جرى على العديد من المستويات والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون العربية، وهناك رؤية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي والتحديات التي تواجه الدول العربية".

    وأوضح أن اللقاء "ناقش القضية الفلسطينية والتأكيد على الدولة الفلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الأوضاع في سوريا وليبيا وضرورة القضاء على الإرهاب، وكذلك الأمن المائي، حيث أطلع شكري آخر التطورات بشأن قضية سد النهضة.

    وأضاف شكري، أن "مصر تسعى لتطوير التعاون بين الدول الثلاث لصالح الشعوب وتعمل على استقرار المنطقة ووقف التدخل الخارجي بشؤونها".

    وبشأن ليبيا، قال وزير الخارجية المصري، إن "مصر تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية بتوافق ليبي ليبي دون تدخلات أجنبية"، مضيفا أن التأكيد على عدم تجاوز خط سرت الجفرة، تولدت عنه خطوات إيجابية.

    وأوضح أن "هذه الخطوات تمثلت في استئناف الحوارات السياسية بين الأطراف الليبية، وأن مصر مستمرة في دعم الجهود للتوصل لحل سياسي"، مشيرا إلى أطراف إقليمية تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا وأنه لابد من موقف دولي لمواجهة هذه المساعي.

    وكانت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل العراقية، كشفت عن نيتها تدشين خط بري جديد يربط بين العراق ومصر. وأوضحت الشركة، أن هذا الخط البري سيمر عبر الأردن، مشيرة إلى أن الشركة استعادت قدرتها على أن تكون شركة تحقق أرباح منذ عام 2018.

    انظر أيضا:

    سامح شكري يتصل هاتفيا بغوتيريش بشأن التنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا
    اجتماع ثلاثي مرتقب بين العراق ومصر والأردن في القاهرة الثلاثاء المقبل
    مصر ترحب بـ"اتفاق سنجار" في العراق
    وزير الخارجية العراقي: بحثنا مع الجانب المصري التهديدات الأمنية في المنطقة
    اجتماع لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن غدا في القاهرة
    سامح شكري: يجب تنفيذ توصيات برلين كاملة بشأن ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, سد النهضة, سامح شكري, العراق, الأردن, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار في معرض لمنحوتة لاند جيني (Land Genie) في مدينة هانوي، فيتنام 11 أكتوبر 2020
    كورونا يترك بصمته في الفن المعاصر
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك