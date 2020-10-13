شكري يطلع وزيري خارجية الأردن والعراق على تطورات أزمة "سد النهضة"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن "التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن من أجل مصالح شعوب الدول الثلاث".

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي في القاهرة، أن "التوافق جرى على العديد من المستويات والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون العربية، وهناك رؤية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي والتحديات التي تواجه الدول العربية".

وأوضح أن اللقاء "ناقش القضية الفلسطينية والتأكيد على الدولة الفلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الأوضاع في سوريا وليبيا وضرورة القضاء على الإرهاب، وكذلك الأمن المائي، حيث أطلع شكري آخر التطورات بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف شكري، أن "مصر تسعى لتطوير التعاون بين الدول الثلاث لصالح الشعوب وتعمل على استقرار المنطقة ووقف التدخل الخارجي بشؤونها".

وبشأن ليبيا، قال وزير الخارجية المصري، إن "مصر تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية بتوافق ليبي ليبي دون تدخلات أجنبية"، مضيفا أن التأكيد على عدم تجاوز خط سرت الجفرة، تولدت عنه خطوات إيجابية.

وأوضح أن "هذه الخطوات تمثلت في استئناف الحوارات السياسية بين الأطراف الليبية، وأن مصر مستمرة في دعم الجهود للتوصل لحل سياسي"، مشيرا إلى أطراف إقليمية تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا وأنه لابد من موقف دولي لمواجهة هذه المساعي.

وكانت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل العراقية، كشفت عن نيتها تدشين خط بري جديد يربط بين العراق ومصر. وأوضحت الشركة، أن هذا الخط البري سيمر عبر الأردن، مشيرة إلى أن الشركة استعادت قدرتها على أن تكون شركة تحقق أرباح منذ عام 2018.