تسجيل
14:14 GMT13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لبنان

    خبير لبناني: الخلافات حول وفد التفاوض مع إسرائيل سببها الخوف من "الفخ"

    © Sputnik . Ekaterina chesnakova
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102354/51/1023545169_0:173:3024:1874_1200x675_80_0_0_658ddfc9cfbc75997e7a99245fc9835d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010131046823059-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE/

    قال المحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد إن "هناك تجاذبات سياسية بين الأطراف اللبنانية المتنازعة خاصة أن البعض يريد أن يعطي لوفد ترسيم الحدود مع إسرائيل طابعا تقنيا عسكريا محصورا بعملية ترسيم الحدود، والبعض الآخر يريد أن يعطي له طابعا سياسيا حتى يكون له وزن ودور في هذا الشأن".

    واستدرك أبو زيد في تصريحات لراديو سبوتنيك: "لذلك تشابكت الصلاحيات وتناقضت لاسيما وأن هناك خلافات بين الأطراف الحكومية وآخرين".

    الجيش اللبناني
    © AP Photo / Hussein Malla, File
    الجيش اللبناني يعطي توجيهاته قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل

    وأضاف أن هناك رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بأن يكون للوفد طابع سياسي، لذا فالبعض أراد أن يجاري هذا التوجه، وأن يكون للوفد دور سياسي فعلي عبر المفاوضات.

    لكن على الجانب الآخر هناك من يتخوف من أن تكون هذه المفاوضات مجرد فخ لجر لبنان إلى عملية تطبيع أو اتفاقية جانبية واتفاقية سلام مع إسرائيل، ولذلك يرفضون ويريدون أن تبقى ضمن إطار تقني وغير مباشر وبإشراف الأمم المتحدة.

    وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس اللبناني ميشال عون تابع تحضيرات انعقاد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرة إلى أن المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً.

    وقال عون خلال استقباله الوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى غداً التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية: "للتوصل إلى حل يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني".

    ويتألف الوفد اللبناني من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي.

    انظر أيضا:

    أمين عام الحزب الشيوعي: لبنان مهدد بوجوده... ولا مبرر للتفاوض على ترسيم الحدود
    التقى الرئيس عون... الحريري: مبادرة ماكرون فرصة أخيرة لوقف الانهيار في لبنان... فيديو
    "حزب الله": تفاوض لبنان حول ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يعني السلام معها
    صحيفة: لا مصلحة لدمشق في ترسيم الحدود مع لبنان
    الكلمات الدلالية:
    ترسيم الحدود, إسرائيل, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس بشار الأسد يزور منطقة كفردبيل، بريف جبلة، ضمن المناطق التي تعرضت للحرائق، سوريا 13 أكتوبر 2020
    فاجأ الأهالي وشاركهم همومهم... الأسد يزور المناطق التي تعرضت للحرائق
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك