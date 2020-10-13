بعد إصابة 50 شخصا... الفئران تسبب وباء جديدا في إسرائيل

نقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية أنه أصيب حوالي 50 إسرائيليا تم التحقق منهم أصيبوا بمرض الفئران

وذكرت القناة أن نسبة كبيرة من المرضى الإسرائيليين أصيبوا بعد زيارتهم الجداول المائية في الشمال، وأنه بعد التحقيقات الوبائية التي أجريت، يبدو أن المصابين تعرضوا للمياه الجارية في عدة جداول في الشمال.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية ستقوم بأخذ عينات مياه من تلك الجداول، وستتخذ تدابير لمنع المزيد من انتشار المرض بين الإسرائيليين، مشددة على وجوب تجنب دخول مجاري الشمال في الوقت الحالي حتى إشعار آخر.

ونوهت القناة العبرية إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفئران يكونوا بين الأطباء البيطريين وعمال المزارع، ولكنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتباط المرض بمصادر المياه التي تحتوي على فضلات الحيوانات.