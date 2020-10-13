42 رجلا و2240 امرأة مصابون بسرطان الثدي في السعودية

كشف رئيس جمعية الأورام السعودي الدكتور متعب الفهيدي، عن تشخيص إصابة 42 رجلا و2240 امرأة بسرطان الثدي حسب تقرير السجل السعودي للأورام عام 2019.

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الحملة الافتراضية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي التي تنظمها جمعية الأورام السعودية تحت شعار (أنتِ أقوى) بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين في مجال سرطان الثدي من داخل المملكة ومن دول عربية وعالمية.

وأوضح الفهيدي بحسب موقع صحيفة "عكاظ"، أن الحملة "ستتضمن العديد من الفعاليات التوعوية من محاضرات وندوات بهدف نشر الوعي الصحي عن سرطان الثدي"، مشيراً إلى "تخصيص أيام تثقيفية يتم خلالها فتح المنصات الافتراضية لعمل لقاءات مجتمعية مفتوحة تجمع الأطباء والاستشاريين المختصين بهدف التعرف على أسباب المرض وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عنه.

وأشار الدكتور الفهيدي إلى أن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء بالمملكة.

بالمقابل أكد بأن السعودية تعد من الدول الرائدة بمكافحة سرطان الثدي والأقل إصابة مقارنة بالدول المتقدمة، إذ إنه، وبحسب الموقع، الإحصاءات الأخيرة أوضحت تسجيل 27 حالة إصابة لكل 100 ألف سيدة سعودية في السنة، فيما سجلت الولايات الأمريكية 93 إصابة وفي بريطانيا 95 إصابة بين كل 100 ألف سيدة.