شهيرة تنعي محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة المصرية شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين (79 عاما) الذي توفي اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتبت شهيرة على حسابها على فيسبوك "رحل حبيب عمري خلااااص"، وأرفقت كلماتها بصورة لمحمود ياسين في أحد أفلامه.

وقال عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين، وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية.