"أنصار الله" تتحدث عن "مفاجآت فعالة" في المعركة مع التحالف العربي

ودعا المشاط، في كلمة له، "الشعب اليمني لمواصلة الصمود والصبر وإحياء خصائص التكافل والتعاون، وبارك الخطوات الإيجابية والمتقدمة فيما يتعلق بإنجاز التوقيع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الافراج عن الأسرى"، مشددا على استكمال ما تبقى من الإجراءات لإحراز الإفراج الفعلي عن هذه الدفعة من الأسرى والانتقال دون مماطلة الى المراحل والدفعات التي تليها".
وطالب الجهات المسؤولة إلى "مواصلة الاهتمام بالأسرى وتحسين أوضاعهم، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أولا بأول وصولا إلى الإفراج الكلي عن جميع الأسرى"، منوها بما أنجزه مكتب المبعوث ومكتب المشاريع التابع للأمم المتحدة والفريق الوطني الفني من تفاهمات ومن خطوات متقدمة بخصوص موضوع سفينة صافر.
ودعا المشاط أيضا إلى "شجب وإدانة استمرار تحشيد عناصر القاعدة وداعش في مأرب وجلب ألوية جديدة من المرتزقة الأجانب لغايات تصعيدية واضحة"، مطالبا بإدانة "مواصلة حجز قوى العدوان لسفن الوقود واستئثارهم بثروات الشعب وعدم التجاوب العملي لضبط موارد النفط والغاز والموانئ".
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