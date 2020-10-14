الأرصاد السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين

وقالت الهيئة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنه "وفقًا للتوقعات، لا مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة".
وأضافت الهيئة أن: "ما يُتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيق، ونحذر من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة".
الناطق الرسمي :— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) October 14, 2020
وفقًا للتوقعات لا يوجد بمشيئة الله أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء #المملكة خلال الأيام المقبلة وما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيقة وننبه من تداولها ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة#نرصد_ونحمي988 pic.twitter.com/yyyMzjJgSl
وأعلنت الهيئة في تقريرها توقعات حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنها من المتوقع تكَوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية).
ولفتت إلى أنه من المتوقع كذلك، أن يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا منشورا لأحد خبراء الطقس يقول إن المملكة ستتعرض لكتلة باردة تستمر 10 أيام.
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