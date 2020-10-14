الأرصاد السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين

زفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية بشرى سارة لسكان المملكة، بأنه لا مؤشرات على حدوث ظواهر جوية حادة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنه "وفقًا للتوقعات، لا مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة".

وأضافت الهيئة أن: "ما يُتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيق، ونحذر من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة".

الناطق الرسمي :

وفقًا للتوقعات لا يوجد بمشيئة الله أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء #المملكة خلال الأيام المقبلة وما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيقة وننبه من تداولها ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة#نرصد_ونحمي988 pic.twitter.com/yyyMzjJgSl — الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) October 14, 2020

​وأعلنت الهيئة في تقريرها توقعات حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنها من المتوقع تكَوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية).

ولفتت إلى أنه من المتوقع كذلك، أن يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا منشورا لأحد خبراء الطقس يقول إن المملكة ستتعرض لكتلة باردة تستمر 10 أيام.