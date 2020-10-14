بومبيو يلتقي نظيره السعودي ويحث المملكة على التطبيع مع إسرائيل

ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي، مايك بومبيو، وفيصل بن فرحان، تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض في مجالات عدة، خاصة الأمنية والاقتصادية، كما حث بومبيو السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

القاهرة– سبوتنيك. وقال بومبيو، في إيجاز صحفي جمعه بنظيره السعودي، اليوم الأربعاء: "ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة".

وأضاف "نأمل أن تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين".

وأضاف "ماضون في التصدي للإرهاب وما تقوم به إيران من أفعال خبيثة في المنطقة من تمويل لجماعة الحوثيين الذين أطلقوا مئات الصواريخ على السعودية".