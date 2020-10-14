إسرائيل والإمارات توقعان خلال أيام اتفاقا جديدا

رجح مسؤول إسرائيلي توقيع اتفاقية طيران تجاري بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة خلال الأيام المقبلة في إطار مساعي إسرائيل لإقامة علاقات طبيعية مع دول المنطقة.

القدس– سبوتنيك. قال المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية، عوفر مالكا، في مقابلة مع "إذاعة الجيش" اليوم الأربعاء، إن "إبرام اتفاق طيران تجاري مع الإمارات أوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف مالكا "بموجب الاتفاق، ستكون الطائرات الإسرائيلية قادرة على بلوغ أجواء الإمارات والهبوط في مطاراتها بما يفيد السياحة بين البلدين والاقتصاد فيهما. وبالمثل، ستكون الرحلات الجوية الإماراتية قادرة على الهبوط في إسرائيل واستخدام المجال الجوي الإسرائيلي لرحلاتها باتجاه الغرب".

يأتي الاتفاق في أعقاب قرار المملكة العربية السعودية فتح أجوائها للرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الإثنين الماضي رسميًا على معاهدة سلام مع الإمارات العربية المتحدة، وتستعد إسرائيل لاستضافة وفد إماراتي رفيع المستوى الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر عرض اتفاق السلام غدا الخميس على الكنيست، للمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول.