بالصور... انطلاق منتدى الشباب الروسي السوري "طب بلا حدود"

برنامج الجيل الجديد © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council

برنامج الجيل الجديد © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council

برنامج الجيل الجديد © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council

برنامج الجيل الجديد © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council

برنامج الجيل الجديد © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council