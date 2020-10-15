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    برنامج الجيل الجديد

    بالصور... انطلاق منتدى الشباب الروسي السوري "طب بلا حدود"

    © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    العالم العربي
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    رحلة قصيرة الأمد للعاملين في المؤسسات الطبية في سوريا إلى روسيا للتعرف على نشاط المؤسسات الطبية الروسية والتواصل مع الشباب الروسي، يتم تنظيم الحدث بالمشاركة مع مجلس الأعمال الروسي السوري وسفارة الجمهورية العربية السورية في روسيا الاتحادية.

    وصل وفد من 25 شابا من علماء الأوبئة والأطباء العسكريين والعاملين الطبيين من تخصصات أخرى من سوريا، إلى روسيا بناء على إحالة من وزارة الصحة السورية للمشاركة في منتدى "طب بلا حدود" الروسي السوري الذي نظمته شركة "Rossotrudnichestvo"، وذلك بدعم من مجلس الأعمال الروسي السوري وسفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو. افتتح رئيس قسم تنفيذ برامج الشباب وتطوير الدبلوماسية العامة في "Rossotrudnichestvo" السيد فيتالي سالانيتسكي، اجتماعا ترحيبيا وعرض أنشطة الوكالة الفيدرالية، وتحدث أيضا عن تنفيذ برامج الشباب وخططهم وآفاق تطوير المشاريع الإنسانية. وذلك كما ورد في الموقع الرسمي لمجلس الأعمال الروسي السوري على الويب، وفي وسائل التواصل الإجتماعي (تلغرام، إنستغرام، يوتيوب، فيسبوك).

    وفي تصريح للمدير العام لمجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور لؤي يوسف، وذلك في مستهل استقبال الأطباء السوريين وافتتاح المنتدى في موسكو، قال:

    "أرحب بكم في موسكو في منتدى الشباب الروسي السوري "طب بلا حدود" في إطار البرنامجِ الحكومي الروسي "الجيل الجديد" والمعتمد بقرار رئيس روسيا الاتحادية رقم 1394 - الصادر بتاريخ (19 أكتوبر 2011) والذي يحظى بدعم عالي المستوى من قيادات وممثلي وزارةِ الخارجية الروسية، ومجلس الاتحادِ الروسي (البرلمان الأعلى)، ومن رؤساء الجمهوريات وحكام الأقاليم الروسية وغيرهم، وهو برنامج الرحلات التعريفية القصيرة إلى روسيا الاتحادية لشبابِ الدوائر السياسية والمجتمعية والعلمية والتجاريةِ للدول الأجنبية، ونحن سعداء جدا بتنظيمنا لهذه الرحلة لكم من قبل الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة وشؤون المواطنين بالخارج والتعاون الإنساني الدولي "روس ساترودنيتشستفا" بالمشاركة مع مجلس الأعمال الروسي السوري، وبالتعاون مع وزارة الصحةِ السورية وبالمشاركة أيضا وبالتنسيق الوثيق مع سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو ممثلة بسعادة السفير المحترم الدكتور رياض حداد".


    وتابع في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "خلال زيارة الوفد الرسمي من سوريا وفق برنامج مخطط له، لعدد من اللقاءات الرسمية والدورات التدريبية وورش العمل العلمية والندوات التأهيلية، بهدف تبادل الخبرات في مكافحة عدوى فيروس كورونا، يمثل الوفد بمجموعة رسمية مرسلة من وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية في إطار برنامج "الجيل الجديد".
    وأعرب مدير مجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور يوسف لؤي عن ثقته في التطور المثمر لمزيد من التعاون بين الأطباء الشباب الروسي والسوري، قائلا: "أتمنى أن تتمكنوا من تبادل الخبرات مع أصدقائنا الروس الذين يدعموننا في جميع الاتجاهات".

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    The entire New Generation team has been looking forward to meeting doctors from Syria 🇸🇾 within the framework of the Forum “Medicine Without Borders”👩‍⚕️ 👨‍⚕️ The Forum starts today💫 Follow the program's news on our social networks! 🌍💻 🕊🌍 Вся команда Нового Поколения с нетерпением ждала встречи с медиками из Сирии 🇸🇾 в рамках форума «Медицина без границ» 👩‍⚕️ 👨‍⚕️ Форум стартует уже сегодня 💫 Следите за новостями программы в наших социальных сетях! 🌍💻 #медицинабезграниц #РоссийскоСирийскийМолодежныйФорум #РоссийскоСирийскийДеловойСовет #Новоепоколение #Newgeneration #Россотрудничество #Rossotrudnichestvo #Новоепоколение2020 #Newgeneration2020

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    ويتضمن برنامج نشاطهم رحلات ميدانية في مستشفيات موسكو وسانت بطرسبورغ، وجولات تعريفية لمعالم المدينتين، وكذلك زيارة مجلس الدوما الروسي .حسب تصريح مدير مجلس الأعمال الروسي السوري لوكالة "سبوتنيك".

    وقال السفير السوري في موسكو رياض حداد خلال مشاركته بهذه الفعالية:

    "إن الوضع الصعب القائم في بلادنا يتفاقم بفعل فيروس كورونا والعقوبات غير المعقولة من قبل الدول الغربية، في ظل هذه الظروف، نرى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات".

    كما أعرب السفير السوري عن "امتنانه لروسيا الاتحادية على مساعدتها ودعمها في هذه الفترة العصيبة لسوريا خاصة مع الإشارة إلى حجم الاختصاصات الطبية المطلوبة وسط استمرار الهجمات الإرهابية في سوريا".

    • برنامج الجيل الجديد
      برنامج الجيل الجديد
      © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    • برنامج الجيل الجديد
      برنامج الجيل الجديد
      © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    • برنامج الجيل الجديد
      برنامج الجيل الجديد
      © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    • برنامج الجيل الجديد
      برنامج الجيل الجديد
      © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    • برنامج الجيل الجديد
      برنامج الجيل الجديد
      © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    • برنامج الجيل الجديد
      برنامج الجيل الجديد
      The director of the Russian-Asian Business Council
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    © Photo / The director of the Russian-Asian Business Council
    برنامج الجيل الجديد

    وسوف يمنح المشاركون شهادات إتمام دورة رفع المستوى المهني بشكل رسمي بعد انتهاء أعمال المنتدى.

    ونذكر أنها المرة الأولى التي يشارك في برنامج الجيل الجديد أطباء شباب سوريون، وهي فرصة لتنمية العلاقات الروسية السورية وتعميقها في مختلف المجالات.

    والجدير بالذكر يعد برنامج "الجيل الجديد" البرنامج الحكومي الوحيد من نوعه في روسيا الذي يتم من خلاله تنظيم منصات للحوار بين الدول، مما يسمح للمشاركين الأجانب بالتعبير عن آرائهم حول القضايا المطروحة للنقاش، وكذلك التعرف على وجهات نظر الجانب الروسي. وتحظى فعاليات البرنامج بدعم عالي المستوى من قيادات وممثلي وزارة خارجية روسيا الاتحادية، ومجلس الفيدرالية (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، ورؤساء الكتل النيابية في مجلس الدوما، وحكام الأقاليم الروسية وغيرهم.

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