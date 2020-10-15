تصريح عاجل من مجلس السيادة السوداني بشأن الموافقة على التطبيع مع إسرائيل

كشف مصدر في مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، حقيقة التقرير الذي أوردته قناة إسرائيلية عن عقد اجتماع لمناقشة التطبيع بين السودان وإسرائيل

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر في مجلس السيادة السوداني نفيه ما أوردته القناة الإسرائيلية عن عقد اجتماع لمناقشة التطبيع، دون المزيد من التفاصيل.

#عاجل | مصدر في مجلس السيادة السوداني ينفي ما أوردته قناة إسرائيلية عن عقد اجتماع لمناقشة التطبيع (تصريح للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 15, 2020

وكانت قناة "i24" الإسرائيلية قالت إن "السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل، بعد مهلة الـ 24 ساعة الأمريكية للخرطوم لاتخاذ قرار رفض أو قبول التطبيع مع تل أبيب".

وأوضحت القناة الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مقرب من السيادة السوداني، أن "مجلس السيادة قرر خلال اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء الموافقة على التطبيع، مشيرة إلى أنه دار نقاش صعب في الجلسة انتهى باتخذ قرار الموافقة"، ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة السودانية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عربية ، بأن "الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة ليقدم جوابا بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، في وقت انقسمت الحكومة السودانية بين مؤيد ومعارض لخطوة التطبيع.