للرجال فقط... هذه شروط وظائف الدفاع المدني السعودي الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف جديدة في المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إن الوظائف الجديدة للرجال فقط، وهي للرتب (وكيل رقيب - عريف - جندي أول)، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وأضافت أنه من المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الاثنين 2/3/1442هـ الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى السبت 7/3/1442هـ الموافق 24 أكتوبر الجاري، عبر منصة "أبشر توظيف".

وتضمنت شروط الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وشملت الشروط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

واشترطت وزارة الداخلية ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

كما يجب أن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.