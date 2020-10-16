اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ... مكافحة الفساد السعودية تضبط 889 قضية

تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، من ضبط 889 قضية جنائية وتأديبية.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن مصدر مسؤول في الهيئة، تأكيده الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشيرا إلى ضبط متهمين بالرشوة واستغلال النفوذ.

وقال المصدر إن "الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد".

وأضاف أن "الهيئة تشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أن "الهيئة تقدم الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رفعت شكرها للملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة".