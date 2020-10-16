صحيفة: عملية إنقاذ عمانية لسفينة إيرانية

قامت بحرية سلطنة عمان، اليوم الجمعة، بإنقاذ السفينة الإيرانية، "بوم إيراني".

وقامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية، بعملية إنقاذ السفينة والتي تحمل العلم الإيراني، بعد تعرضها لعطل فني في محركاتها بعرض البحر.

وأفادت صحيفة "الرؤية"، بأن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع مركز الأمن البحري، لإنقاذ السفينة التي تعطلت بالقرب من رأس مدركة بمحافظة الوسطى.

وقام الطاقم الفني بالسفينة العماني، بإصلاح العطل الفني وتقديم المؤونة اللازمة للطاقم.