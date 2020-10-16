صحيفة: عملية إنقاذ عمانية لسفينة إيرانية

وقامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية، بعملية إنقاذ السفينة والتي تحمل العلم الإيراني، بعد تعرضها لعطل فني في محركاتها بعرض البحر.
#عاجل البحرية السلطانية العمانية تقدم المساعدة لـ"بوم إيراني" بعرض البحر#عُمانhttps://t.co/H64uzCNDh3
— جريدة الرؤية / ALROYA.OM (@AlroyaNewspaper) October 16, 2020
وأفادت صحيفة "الرؤية"، بأن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع مركز الأمن البحري، لإنقاذ السفينة التي تعطلت بالقرب من رأس مدركة بمحافظة الوسطى.
وقام الطاقم الفني بالسفينة العماني، بإصلاح العطل الفني وتقديم المؤونة اللازمة للطاقم.
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