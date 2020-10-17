شكري: هناك دول تتدخل في ليبيا لخدمة سياساتها التوسعية والوضع أصبح متأزما

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، أن هناك دولا تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية الشعب الليبي، ولكن لخدمة سياسات توسعية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا بالقاهرة "الوضع متأزم في ليبيا وهناك حالة عدم استقرار"، مشيرا إلى أن "هناك دول تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية الشعب الليبي ولكن لخدمة سياسات توسعية".

وشدد على "ضرورة منع الانتشار الأجنبي على الأراضي الليبية"، متابعا "هناك دول عززت من خلال دعمها لعناصر وميليشيات متطرفة من الصراع والتوتر".

من جانبها قالت وزير الخارجية الإسبانية "نعمل معًا للتوصل إلى حل سلمي توافقي في كل صراعات المنطقة سواء في ليبيا أو الشرق الأوسط".