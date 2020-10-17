وزير الإعلام السوداني: نعمل على إصلاح قوانين الإعلام

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، ضرورة إعلاء القيم المهنية والتجرد في الصحافة، مبينا أن الإعلام ليس مجالاً لممارسة النشاط السياسي بل لممارسة النشاط المهني بالقيم المهنية الصارمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إصلاح قوانين الإعلام مع إتاحة مزيد من الحريات، وفي ذات الوقت العمل على أن تمضي جنبا إلى جنب في محاربة الأخبار الكاذبة والتي تصدرعن بعض المواقع الالكترونية التي تفتقد المهنية والمسؤولية وأكد على أهمية وسائل الضبط الذاتي في مهنة الصحافة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

فيصل: نعمل على اصلاح قوانين الإعلام وحددنا اربع نقاط اساسية https://t.co/E6e15px3Gd — Alsudanet (@alsudanet) October 17, 2020

​وشكر فيصل صالح تواضع الجيل الرائد من الإعلاميين في وكالة السودان للأنباء عند تأسيسها لتواضعهم ورقي تعاملهم مع زملائهم في المهنة شاكرا لهم هذا الكرم الذي يعد سمة ذاك الجيل والأجيال المؤسسة من الإعلاميين.

وأثنى فيصل على تقرير خارطة الإعلام السوداني الذي أعده مركز الخرطوم للخدمات الصحفية، مؤكدا أن الدراسة ستسد فراغا وتساعد في خطط إصلاح الإعلام.

وقال صالح: "إننا في عملنا لإصلاح الإعلام حددنا أربع نقاط أساسية أهمها مراجعة الفجوات في الخارطة الإعلامية، وإصلاح قوانين الإعلام، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وإعداد خطة وطنية للتدريب الإعلامي والتي بدأت منذ نوفمبر 2019، والتي حالت جائحة الكورونا دون مواصلتها ولكنها ستستأنف الآن"، مبينا أن الخطة وطنية لا تستثني أحدا وستكون بشراكة مع اليونسكو.