السعودية تسمح بأداء الصلوات في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر… فيديو

القاهرة - سبوتنيك. وكتبت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في نبأ عاجل "السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر".
#فيديو | جموع المصلين يتوافدون إلى #المسجد_الحرام لأداء صلاة الفجر الأولى بعد العودة#الإخبارية pic.twitter.com/PkQPY1jb3I— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 18, 2020
ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات الأولى من صباح اليوم عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
🎥|| #شاهد ..— إخبارية رفحاء (@rafhanewss) October 18, 2020
جموع المصلين يؤدون صلاة الفجر في #المسجد_الحرام بعد السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل #المملكة#الحدود_الشمالية #رفحاء #عرعر #طريف #العويقيلة
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يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس السبت، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 341854 حالة.
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