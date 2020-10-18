السعودية تسمح بأداء الصلوات في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر… فيديو

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، السماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد 7 أشهر من الإيقاف بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وكتبت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في نبأ عاجل "السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات الأولى من صباح اليوم عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس السبت، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 341854 حالة.