إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في الأردن هذا العام

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، أن قوات الجمارك ضبطت عشرات الكيلوغرامات من المخدرات وتوقيف الأشخاص الضالعين بهذه العملية.

وذكر موقع "الغد" الأردني أن السلطات ضبطت نحو 48 كيلوغراما من ​الكوكايين​ في طرد بريدي في ​مطار الملكة علياء الدولي​ جنوب عمان وأوقفت شخصين ضالعين في العملية.

احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكائين منذ بداية العام في الأردن! pic.twitter.com/5J4JBIvzSQ — يـزن (@yazanshawish2) October 19, 2020

ولفتت دائرة ​الجمارك​ الأردنية وإدارة ​مكافحة المخدرات​ في بيان مشترك إلى إنه "تم احباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وقد ضبط خلالها "48 كيلوغراما من تلك المادة المخدرة".

وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبين نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتة إلى "تحويل القضية لمدعي عام ​محكمة​ ​أمن الدولة​".