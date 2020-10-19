لهذا السبب.. رئيس الوزراء المصري يتدلى بحبل داخل بئر

تدلى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين، داخل بئر باستخدام حبل، وذلك لمعاينة اكتشاف أثري جديد في منطقة سقارة في محافظة الجيزة.

وفي بيان على حسابه بموقع "فيسبوك" قال مجلس الوزراء:"في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة".

وأشار البيان إلى أن أعمال البعثة "أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة".

وبحسب البيان، فقد حرص مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها، لتفقد التوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي بالمنطقة، وذلك في أعقاب الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري.

وخلال السنوات الماضية كشفت البعثة الأثرية المصرية عددا من الاكتشافات الأثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة السادسة والعشرين، وهو ما تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي مطلع الشهر الجاري.