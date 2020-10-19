كيف تعرف أن ابنك يتعاطى المخدرات

كثير ما يقع الأبناء في بئر المخدرات دون أن يعرف الأباء عنهم شيئا، ويقبعون في هذه البئر حتى تمد لهم يد العون أو يقضى عليهم.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أشارت إلى عدة عوامل يمكن أن تشير إلى إدمان المخدرات أو تعاطيها.

ورصدت اللجنة 6 عوامل ترى أنها تشير إلى أن من يقوم بها يتعاطى المخدرات، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية، وهي:

-التمرد والعصيان وعدم ‏الالتزام بقواعد الأسرة.

-العزلة والغياب عن المجتمع.

-ارتكاب السلوكيات المنحرفة.

-تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب.

-التعثر الدراسي وعدم القدرة وعدم ‏التكيف مع التعليم. ‏

-الاندفاعية والتهور والرغبة في ارتكاب السلوكيات الخاطئة.