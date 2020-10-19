مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بالدعوة لانتخابات البرلمان في 5 ديسمبر

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر. ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 19, 2020

​وذكرت وسائل إعلام كويتية أن أمير البلاد الشيخ، نواف الأحمد، سوف يفتتح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، غدا الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.