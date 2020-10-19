الصناعة السعودية: الثروة المعدنية للمملكة تقدر بـ5 تريليونات ريال

كشف نائب وزير الصناعة السعودية للتعدين ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، خالد المديفر، عن حجم الثروة المعدنية للمملكة.

وقال المديفر بحسب ما نقلته صحيفة "عاجل" السعودية، إنه سيتم فتح باب التقديم واستقبال طلبات الحصول على رخص التعدين اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح المديفر أن حجم الثروة المعدنية في السعودية يقدر بـ5 تريليونات ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، كاشفا عن أن حجم الاستثمارات الحالية لا يمثل سوى 3% إلى 5% من حجم الثروة المعدنية.

يذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وقعت عقودا لمسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربية الغنية بالمعادن والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية.

وتهدف المشاريع إلى دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعا للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين.