الأردن... الحظر الشامل نهاية كل أسبوع لم يساعد في منع انتشار كورونا

قال فراس البكري، عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، إن الحظر الشامل الذي تنفذه الدولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لم يساعد كثيرا في وقف انتشار فيروس كورونا.

ورجح البكري إجراء تغيير على قرار حظر التجول الشامل نهاية كل أسبوع، معترفا بعدم حدوث تغيير على الحالة الوبائية في الأردن نتيجة فرض الحظر ليومين كل أسبوع.

وحسب موقع "الرؤية نيوز" الأردني، تعكف الحكومة الأردنية على دراسة قرارها بشأن الحظر وصولا إلى صيغة "توازِن بين الاستحقاقات الصحية الضرورية التي تشكل أولوية وطنية قصوى للمحافظة على قدرة القطاع الصحي من جهة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بدورها أهمية كبيرة للمواطن والحكومة من جهة أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الاثنين، عن تسجيل 35 حالة وفاة و1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 1362 حالة محليّة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن العاصمة عمان سجلت 901 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 38937 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجّلت 35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 380 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج أمس 96 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1038 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وتمّ إجراء 24575 فحصا مخبريا ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1593077 فحصا في الأردن منذ بداية الجائحة.