السعودية... الديوان الملكي يعلن وفاة أحد الأمراء

أعلن الديون الملكي السعودي عن وفاة أحد الأمراء، اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم، إن الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، توفاه الله.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

https://t.co/kyO0scYB2b#واس pic.twitter.com/7bNsYgrX4V — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2020

وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن صلاة جنازة الأمير ودفنه سيتم اليوم.