البحرين تعلن تخفيف إجراءات التصدي لكورونا

قررت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، واعتبارا من الأحد المقبل، بداية تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات وليد المانع، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد: "سيتم بدءا من الأحد المقبل الموافق 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، العودة الجزئية للطلبة في كافة المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال الخاصة، للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم حضورهم إلى المدارس".

#عاجل د.وليد المانع: سيتم بدءًا من الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري العودة الجزئية للطلبة في كافة المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال الخاصة، للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم حضورهم إلى المدراس #نلتزم_للبحرين #كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/TmqCReeHHw — بوابة البحرين (@b4bhcom) October 21, 2020

وأضاف: "بناءً على المستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري وحسب توصيات الفريق الوطني الطبي، ستتم مباشرة تنفيذ ما تم الإعلان عنه سابقًا بإعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي، بما لا يتعدى 30 شخصًا في كل منشأة، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري".

و أعلن المانع أن نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة بلغت95.61%، في حين بلغت نسبة الوفيات 0.39%.

وذكر المانع أن "وزارة الصحة البحرينية أطلقت خدمة جديدة للفحص السريع عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تطوير التقنيات المستخدمة للفحص عن الفيروس وتسهيل طرق الفحوصات".

من ناحية أخرى، أعرب استشاري الأمراض المعدية مناف القحطاني، عن ثقة الفريق الوطني بتجاوب أكبر من المتعافين مع النداءات التي يطلقها للتبرع بالدم، منذ بدء العمل بهذا البروتوكول العلاجي، "كونه واجب وطني وإنساني".

وقال القحطاني: "مع بدء فيروس كورونا، بدأت البحرين استخدام بلازما النقاهة كأحد بروتوكولات العلاج المتبعة لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا، فإن آلية بلازما الدم تقوم على أنه عندما يصاب جسم الإنسان بأي مرض فيروسي كفيروس كورونا، فالجهاز المناعي في الجسم يقوم بتكوين أجسام مضادة تساعد في التغلب على الفيروس والتعافي".

يذكر وأن وزارة الصحة البحرينية أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل 309 حالات قائمة جديدة، و3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس؛ وتعافي 406 حالات إضافية.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالوباء في البحرين 78533، وللوفيات 305؛ فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 75089.