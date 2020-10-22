"أنصار الله" تعلن موقفها من أي مواجهة عسكرية بين لبنان إسرائيل... فيديو

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن محمد علي الحوثي، أنه "في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل سنساند إخوتنا في فلسطين ولبنان بكل ما نستطيع".

ورأى الحوثي، في مقابلة على قناة "الميادين"، أن "إسرائيل لا تهتم كثيرا بالتطبيع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي"، مؤكدا أن "أطرافا إسرائيلية لا يهمها الاتفاق مع الإمارات والبحرين".

ولفت إلى أن "إسرائيل تهدف من خلال التطبيع التجسس على إيران ووضع قدم عند مضيق هرمز"، وأشار إلى دخول السفير الإيراني إلى اليمن، مؤكدا أن كيفية دخوله إلى صنعاء يمكن سؤال تحالف العدوان عنها، لأنه مرحب فيه من قبل أنصار الله في اليمن.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قالت إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت بإرسال خبراء إسرائيليين إلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية في المحيط الهندي".

وأكد محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري، في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "مطامع دول تحالف العدوان ومن ورائها أمريكا وإسرائيل، ستسقط في أرض سقطرى التي لم تقبل الغزاة على مر التاريخ"، مشيرا إلى أن "الإمارات تعمل منذ بدء العدوان على إنشاء قاعدة عسكرية وإنشاء ميليشيات لزعزعة أمن واستقرار أرخبيل سقطرى نظراً لأهميته الاستراتيجية في المحيط الهندي".