الشرطة السودانية تعترف بوفاة متظاهر في الخرطوم وتتعهد بالتعاون والشفافية لإنفاذ القانون

كشفت الشرطة السودانية ملابسات وفاة مواطن أثناء مظاهرات الخرطوم، أمس، في ذكرى ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق إبراهيم عبود.

وبحسب بيان مكتب الشرطة السودانية، حول المسيرات، أنها حدثت في عدد من ولايات البلاد من بينها ولاية الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشار إلى أنه "استبقت ذلك قرارات من لجنة أمن ولاية الخرطوم قضت بقفل عدد من الجسور وتم الإعلان عن ذلك ليوفق المواطنون أوضاعهم بناء عليه".

وتابع البيان: "قامت الشرطة بوضع قواتها في حالة استعداد قصوي وعملت علي تأمين المواقع الحيوية والاستراتيجية منذ ليلة ٢٠ أكتوبر بالتنسيق مع المنظومة الأمنية".

ولفت إلى أن الأوضاع سارت بشكل جيد من حيث التعبير والتنظيم "مع بعض حالات إثارة الشغب ومحاولات إتلاف وتعدي من فئات محدودة ومعزولة تعاملت معها القوات بالقدر القانوني من القوة وباشراف مباشر وميداني من النيابة العامة".

وأكد البيان أنه "تم صد محاولات لاختراق سوق سعد قشرة بمحلية بحري من قبل مجموعة متفلتة".

وجاء في البيان أن سجلات الشركة رصدت، مساء أمس، بلاغا بوفاة مواطن بمحلية شرق النيل تعرض لإصابة قاتلة، كما أصيب مواطن آخر يتلقي العلاج، ولفت البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة النيابة لتحديد المسؤلية وملابسات الحادث ولضمان الحيادية والعدالة".

وأكدت رئاسة قوات الشرطة أنه وفقا لوظيفتها الدستورية والقانونية قد أدت واجباتها في حماية حق التعبير المشروع للمواطنين، وطبقت في سبيل ذلك أقصي المعايير القانونية والمهنية، كما قامت بواجبها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة والأرواح، كما تتعهد بالتعاون الكامل والشفافية المطلوبة لإنفاذ القانون".