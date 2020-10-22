إقالة رئيس أكبر بنك خاص في مصر بعد اكتشاف "مخالفات جسيمة"

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قرارا بإقالة هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، الذي يعد أكبر بنك خاص في السوق المصري، بعد تفتيش ميداني للمصرف.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء على خلفية تقرير للتفتيش الميداني أسفر عن وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزى والقرارات الصادرة عنه والتعليمات الرقابية والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

كما أشار البنك المركزي إلى اكتشاف ضعف شديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها، وقال التقرير أيضا إن هناك أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة.

وقرر البنك المركزى تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين، رئيسا غير تنفيذي، لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وموافاته بطلب تعديل بيانات التسجيل حتى يتسنى له اتخاذ اللازم في هذا الشأن، مؤكدا تحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية القانونية عن تنفيذ هذا القرار.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على سهم البنك خلال جلسة نهاية الأسبوع، وقالت إن القرار جاء بناء على توجيه من هيئة الرقابة المالية.

وفي نفس السياق، نقل موقع "مصراوي" عن مصادر مصرفية مطلعة، قولها إن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عقد اجتماعا طارئا، اليوم، عقب قرار وقف سهم البنك في البورصة.

وقالت المصادر إن الخبير الاقتصادي والمصرفي شريف سامي وهو عضو في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أقرب المرشحين ليتولى رئاسة البنك خلفا لعز العرب.