وزير الطاقة السوداني: خسائر النفط من العقوبات الأمريكية نحو 24 مليار دولار

قدّر وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن، أن خسائر قطاع النفط بسبب العقوبات الأمريكية بـ 23.8 مليار دولار، لافتا إلى أن الحظر المفروض أدّى إلى تخلّف القطاع وتوقف الاستثمار فيه.

الخرطوم- سبوتنيك . وقال عبد الرحمن، في تصريحات لـ" سبوتنيك ": "فيما يتعلق بقطاع النفط وتأثير الحظر على القطاع، فما لا شك فيه أن للحظر الأمريكي في مراحله المختلفة أثر بليغ على الاقتصاد السوداني في كل قطاعاته الإنتاجية والخدمية وذلك بإضعاف الهيكل الإنتاجي وتدني خدماته، مما أدى إلى فقدان الكثير من المنافع وتحمل التكاليف العالية، وقد تم تقدير خسائر قطاع النفط بحوالي 23.8 مليار دولار".

وبحسب الوزير، انعكس الأثر البالغ بشكل خاص في "انخفاض معدل الاستخلاص النفطي بسبب خروج الشركات ذات المؤهلات الفنية والمالية والخبرات، إضافة إلى توقف دخول الشركات المستثمرة إلى السودان، وعدم انسياب المعاملات المالية عبر المؤسسات المصرفية للشركات العاملة، وعدم المقدرة على الاستفادة من فرص التأهيل والتدريب للكادر البشري والتقنيات الحديثة في مجال النفط، عزل السودان عن المحيط الإقليمي للتعامل في تقديم الخدمات الفنية في مجال النفط، الصعوبة في التخطيط السليم ووضع الاستراتيجية الطويلة المدى لإدارة الموارد النفطية بالبلاد وغيرها من الصعوبات".