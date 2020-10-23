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    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020

    الجيش الروسي ينتزع ورقة مياه الشرب من أيدي الميليشيات "الكردية" و"التركمانية" في الحسكة

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    نجحت المساعي الروسية بتحييد مصادر مياه الشرب لنحو مليون مواطن سوري شرقي سوريا، عن التنافس الميليشياوي على النفوذ بين المسلحين "الأكراد" و"التركمان" الموالين للجيشين الأمريكي والتركي على التوالي.

    وتواصل دوريات الشرطة العسكرية الروسية، بمرافقة ورش مؤسسة المياه الحكومية وفرق الهلال الأحمر العربي السوري بالوصول إلى محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، التي تعد مصدر مياه الشرب الوحيد لسكان مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن دوريات من الشرطة العسكرية الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في سوريا، مع فرق مشروع المياه في منظمة الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجراء صيانة شاملة لمشروع آبار مياه علوك وبطاقته الإنتاجية الكاملة، تمهيدا لوضع حد للعطش والمخاطر الصحية التي يعانيها سكان المحافظة جراء القطع المتكرر للمياه النظيفة من قبل الميلشيات المسلحة.

    وتعد محطة "علوك" المصدر الوحيد لمياه الشرب التي يعتمد عليها نحو مليون مواطن سوري، وتقع ضمن مناطق سيطرة مسلحي الميليشيات "التركمانية" الموالية للجيش التركي شمالي المحافظة، فيما يتم قطع المياه عن سكان الحسكة بشكل متكرر ضمن حلقة تنافس بين هذه الميليشيات وبين الميليشيات "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي، التي تتحكم بمصادر الطاقة الكهربائية.

    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020

    وأوضح المراسل أن التواجد الروسي والمساعي التي تقوم بها القاعدة الروسية في القامشلي وضعت حداً للتنافس العسكري والسياسي بين الميليشيات "الكردية" و"التركمانية" المواليتين للجيشين الأمريكي والتركي، وتحييد مصدر المياه الشرب الوحيد عن هذه التنافس الذي يدفع ثمنه مليون مواطن سوري.

    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020

    بدوره مدير عام مؤسسة المياه الحكومية المهندس محمود العكلة بيّن في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة، أن الورشات الفنية التابعة للمؤسسة وفرق مشروع المياه بين الهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعد أن أجرت صيانة إسعافية لبعض المضخات وتقييماً فنياً لوضع باقي المضخات المعطلة بدأت بصيانة كامل المعدات والتجهيزات الموجودة في مشروع أبار محطة علوك بريف رأس العين شمالي غربي الحسكة، وذلك بالتنسيق ومرافقة الشرطة العسكرية الروسية.

    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020

    وأوضح العكلة أن عدد الآبار العاملة حالياً في مشروع علوك 17 بئراً من أصل 34 بئراً، بعد إدخال ستة آبار جديدة في الخدمة، لتصل غزارة الآبار 17 إلى 3500 3م/ سا، وبالتوازي يتم العمل على تأهيل مجموعة جديدة من الآبار وصيانتها وتأهيلها لتدخل في الخدمة ما سيزيد في كميات المياه القادمة إلى المشتركين.

    يشار إلى أن مشروع محطة وآبار "علوك" الموجود في ريف مدينة رأس العين المحتلة من قبل القوات التركية ومسلحين محليين مرتزقة تابعين لها، ويتألف من 30 بئرا حيث تعرض قسم كبير من التجهيزات للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع قوات الاحتلال التركي عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع.

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    المياه, أمريكا, تركيا, روسيا, سوريا
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