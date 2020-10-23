الأرصاد المصرية تكشف خريطة الأمطار الرعدية على المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خريطة الأمطار المتوقعة على محافظات مصر حتى يوم الأحد المقبل.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن الهيئة، خريطة الأمطار المتوقعة على مصر اعتبارا من الساعة 12 لليوم الجمعة، وحتى مساء يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الهيئة إنه طبقا لآخر تحديث لخرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية على مصر من المنتظر أن تكون أحوال الطقس وخريطة الأمطار كالآتي:

يسود في القاهرة الكبرى التي تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، طقس معتدل وفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وفي الوجه البحري، يسود طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الإسكندرية - مطروح- السلوم بلطيم.

وفي السواحل الشمالية، ومدن القناة، توقع الخبراء طقسا معتدلا وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود في شمال ووسط سيناء طقس معتدل وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.