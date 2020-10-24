حاكم دبي: دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم السبت، إن الإمارات اتخذت قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

وذكر الشيخ محمد، على "تويتر" أن القرار يقضي أيضا "بنقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية".

أصدرنا اليوم قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي .. ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 24, 2020

​وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية أن القرار يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة ودعم عمل هذه المؤسسات من خلال التحديث المستمرة في الأطر القانونية التشريعية ذات العلاقة، وبما يساهم في تطوير القطاع المالي وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق.