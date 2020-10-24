التحالف السعودي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" صوب المملكة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تدمير طائرة مسيرة، قال إن جماعة "أنصار الله" أطلقتها تجاه المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم.

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.https://t.co/YwesGQe5J9#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 24, 2020

​يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن، تنفيذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط.