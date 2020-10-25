المصافحة في القلوب.. السديس يوجه رسالة للمعتمرين... فيديو

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، اليوم الأحد، كلمة توجيهية للمعتمرين والمصلين حثهم فيها على الأخذ بالإجراءت الاحترازية والوقائية.

وقال السديس في كلمة نقلتها رئاسة شؤون الحرمين بحسابها على تويتر: "حفاظا على سلامتكم وصحتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع وأن تتركوا مسافة صحية آمنة في التباعد الجسدي ولبس الكمامات والتعقيم وغسل اليدين".

ودعا السديس المعتمرين والمصلين إلى "أن تكون المصافحة في القلوب وعدم التجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج والمطاف والمسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة"، مضيفا " التجمع قد يضر بصحتكم وتشكرون على وعيكم وتعاونكم وتجاوبكم".

معالي الشيخ عبدالرحمن السديس يلقي كلمة توجيهية للمعتمرين والمصلين حثهم فيها على الأخذ بالإجراءت الاحترازية والوقائية.#معا_محترزون pic.twitter.com/EmPI8Blk6n — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 25, 2020

والثلاثاء الماضي، أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من الداخل.

وبدأت السعودية، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من عودة العمرة وفتح المسجدين الحرام والنبوي للصلاة وسط إجراءات احترازية مشددة.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الحج السعودية، عودة تدريجية لأداء العمرة وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل الفوج الأول للمعتمرين الحرم المكي، لأداء مناسك العمرة، بعد تعطيلها منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي الوباء في السعودية.