انتهاء الإغلاقات بموانئ وحقول النفط الليبية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، إن الإغلاقات التي شهدتها الموانئ والحقول في البلاد انتهت اليوم بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها "اعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 26 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، انتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية"، مبينة أنه "قد أعطيت التعليمات للمشغل، شركة مليته، بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، "لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية، وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة".

ومن الجدير بالذكر، أن المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، أعلنت خلال الأيام الماضية رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بعد اتفاق بين الأطراف الليبية على استئناف ضخ النفط.

وكان المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد عقدوا محادثات في جنيف، في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تمكنوا خلالها من التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة، لا سيما بشأن فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي.

كما اتفق الطرفان على الحفاظ على الهدوء الحالي على الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط.

كما اتفق المشاركون في المحادثات الليبية في جنيف بصيغة "5 + 5" على فتح طرق برية تربط جميع المناطق والمدن الليبية.

ووافقت اللجنة العسكرية المشتركة على فتح مسارات جوية في جميع أنحاء ليبيا، خاصة الرحلات الجوية إلى سبها، العاصمة الإدارية للمنطقة الجنوبية. ووجهت الوفود سلطات الطيران المدني باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لفتح الطرق الجوية في أسرع وقت ممكن.