"الأولى منذ بدء الحرب"... الرئيس بشار الأسد يصدر قرارات بشأن الرقة وإدلب

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، قرارا "بتعيين محافظين لمحافظتي الرقة وإدلب"، وذلك بعد سنوات من شغور المنصب في ظل الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 293 للعام 2020، القاضي بتعيين السيد عبد الرزاق خليفة محافظا لمحافظة الرقة"، كما أصدر "المرسوم رقم 297 للعام 2020 القاضي بتعيين السيد محمد نتوف محافظا لمحافظة إدلب".

وأصدر الرئيس السوري أيضا قرارت أخرى بتعيين محافطين في محافظات حماة، والقنيطرة، ودير الزور.