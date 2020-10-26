الإمارات تقدم دعما للسودان بأكثر من 550 مليون دولار

أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الاثنين، تقديم 556.6 مليون دولار إلى دولة السودان تشمل دعما نقديا واقتصاديا.

وقال الصندوق إنه سيواصل تقديم المساعدة لاستكمال منحة حجمها 1.5 مليار دولار تعهدت بها الإمارات العام الماضي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ويشمل ذلك، وديعة في البنك المركزي السوداني حجمها 250 مليون دولار، سبق الإعلان عنها، ودعما للميزانية قيمته 119.8 مليون دولار.

كما تتضمن المنحة 540 ألف طن من القمح قيمتها 144.7 مليون دولار ومساعدات طبية بقيمة 19.75 مليون دولار وأخرى تعليمية بقيمة 11.4 مليون دولار.

وفي سياق آخر، وقعت القاهرة والخرطوم، أمس الأحد، وثيقة للتعاون المشترك في مجال الربط السككي بين مصر والسودان.

وتهدف الوثيقة إلى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا المشروع، والذي سيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادي حلفا.

وسيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بحسب تصريحات الوزير.

على جانب آخر، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر على استعداد تام لإقامة مشروعات استثمارية في جنوب السودان.