"هناك بعض الملاحظات"... البرهان يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام

اجتمع المجلس الأعلى للسلام في السودان اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" عقد الاجتماع اليوم الإثنين بكامل عضويته في القصر الجمهوري بالخرطوم، وبحضور الموقعين على اتفاقية السلام.

ومن جانبه قال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، في تصريح صحفي نقلته الوكالة إن "الاجتماع تناول سير تنفيذ إتفاق جوبا للسلام".

وأشار إلى المجلس "لاحظ بأن هناك تجاوز لبعض المواقيت الخاصة بتنفيذ الاتفاق".

وبحسب الوكالة عزا الدبيلو ذلك "لأسباب موضوعية منها عدم حضور قادة حركات الكفاح المسلح من الخارج حتى الآن بجانب بعض الأسباب اللوجستية".

وقال الدبيلو إن الاجتماع خلص إلى تكوين لجنة للترتيب لاستقبال الوفود التي ستأتي للبلاد للمشاركة في الاحتفال باتفاق السلام الذي سيتم في 3 نوفمبر المقبل بالخرطوم بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والرئيس التشادي إدريس دبي وقادة حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاقية جوبا.

وأشار رئيس مفوضية السلام إلى أنه تم تكوين لجان فرعية للتحضير لهذا الاحتفال.

يذكر أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية وقعت يوم 31 أغسطس/ آب الماضي، اتفاق سلام في جوبا أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية، وكان ممثلون للحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية التي تضم أربع حركات مسلحة وقعوا بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق.