البرهان: السودان يحتاج مساعدات مالية لتثبيت وضعه الاقتصادي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن السودان يحتاج إلى مساعدات مالية لتثبيت وضعه الاقتصادي الحالي ومن ثم الاعتماد على موارده لبناء البلاد.

الخرطوم- سبوتنيك. وأضاف البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوداني: "إذا تحدثت عن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لن استطيع الحديث بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل".

وأكد أن "ملفي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وملف التطبيع مربوط مع بعض"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "اتفاق التطبيع مع إسرائيل يجب أن يتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي المقبل".

وتابع: "التطبيع مع إسرائيل يعني عودة العلاقات إلى طبيعتها والطبيعة ليس بها عداء ولا نريد مع جميع الأنظمة مبدأ العداء، ونسعى للبحث عن مصالحنا ونريد مصلحة السودان فقط".

وأردف "تشاورت مع 90 بالمئة من القوى السياسية والمدنية والمنظمات وكانوا موافقون على تطبيع مع إسرائيل لأجل مصلحة وخدمة السودان".