القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين خطرين من "داعش"

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على إرهابيين خطرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد من الدول) في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الداخلية العراقية " تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبناء على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن كركوك / وزارة الدفاع، شرعت قوة الواجب / فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وأمن كركوك / وزارة الدفاع ومفرزة فنية من جهاز مكافحة ارهاب محافظة السليمانية".

وأضاف البيان "أسفر عن إلقاء القبض على الارهابي الملقب (ابو طلحة) المسؤول على حركة عصابات "داعش" الإرهابي ونقل الأسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات والإرهابي الملقب (احمد عبدالله العراقي) الذي يقوم بتوزيع الأموال ما تسمى ( الكفالات) على العناصر الإرهابية في محافظة كركوك، وقد تم تسليمهما اصوليا إلى مديرية الاستخبارات والأمن حسب الاختصاص الوظيفي".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.