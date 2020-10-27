صحفي يتحدث عن هفوة سقط فيها خلفان خلال رسالة دعم للنبي محمد

كشف الصحفي والكاتب اللبناني في صحيفة " الأخبار" اللبنانية، حسن عليق، في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الهفوة التي سقط فيها قائد شرطة دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان، خلال دعمه للنبي محمد.

وكتب الصحفي اللبناني في تغريدته: "قرر نشر فيديو لمسلمين يحتفون بالنبي، فلم يجد سوى فيديو أصدره المركز الإعلامي لأنصار الله، في اليمن. ربما يستحيل أن يجد في طول العالم العربي وعرضه، هذا الحشد البشري مجتمعاً حول اسم الرسول العربي، إلا في اليمن".

مهبول أبناء زايد، قرر نشر فيديو لمسلمين يحتفون بالنبي، فلم يجد سوى فيديو أصدره المركز الإعلامي لأنصار الله، في اليمن.

ربما يستحيل ان يجد في طول العالم العربي وعرضه، هذا الحشد البشري مجتمعاً حول اسم الرسول العربي، إلا في اليمن. https://t.co/HW1ulAkbkh — Hasan illaik (@Hasanillaik) October 25, 2020

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وكان ضاحي خلفان قد نشر على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا يدعم فيه النبي محمد.

وقال في تغريدته: "يا سيدي يا رسول الله..صلوات الله وسلامه عليك..اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".