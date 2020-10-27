صحفي يتحدث عن هفوة سقط فيها خلفان خلال رسالة دعم للنبي محمد

وكتب الصحفي اللبناني في تغريدته: "قرر نشر فيديو لمسلمين يحتفون بالنبي، فلم يجد سوى فيديو أصدره المركز الإعلامي لأنصار الله، في اليمن. ربما يستحيل أن يجد في طول العالم العربي وعرضه، هذا الحشد البشري مجتمعاً حول اسم الرسول العربي، إلا في اليمن".
مهبول أبناء زايد، قرر نشر فيديو لمسلمين يحتفون بالنبي، فلم يجد سوى فيديو أصدره المركز الإعلامي لأنصار الله، في اليمن.— Hasan illaik (@Hasanillaik) October 25, 2020
ربما يستحيل ان يجد في طول العالم العربي وعرضه، هذا الحشد البشري مجتمعاً حول اسم الرسول العربي، إلا في اليمن. https://t.co/HW1ulAkbkh
وكان ضاحي خلفان قد نشر على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا يدعم فيه النبي محمد.
وقال في تغريدته: "يا سيدي يا رسول الله..صلوات الله وسلامه عليك..اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".
يا سيدي يا رسول الله...صلوات الله وسلامه عليك..— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 25, 2020
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. pic.twitter.com/26sySWQzhT
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